Топ-6 захватывающих сериалов 2023-го года, которые стоит посмотреть 5.11.2023, 19:09

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Они отличаются неординарными сюжетами.

В 2023 году вышло немало сериалов, порадовавшихся неординарными сюжетами и неожиданными развития событий.

Делимся подборкой из восьми новых сериалов, которые стоит посмотреть уже сейчас. В подборке каждый найдет что-нибудь по вкусу:

«Перехваченный рейс»

Жанр: триллер.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Самолет рейса KA29 захватывают во время семичасового полета из Дубая в Лондон. Сэм Нельсон – опытный корпоративный посредник. Он пытается применить все свои навыки, чтобы спасти пассажиров.

«Консультант»

Жанр: комедия.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Большая IT-компания нанимает консультанта, который должен решить ее проблемы. Однако он начинает перебирать на себя руководство.

«Рой»

Жанр: детектив, драма, триллер, фантастика.

Страна: Германия, Австралия, Бельгия, Италия, Швейцария, Япония, Франция.

Рейтинг IMDb: 5.3.

У девушки-афроамериканки есть кумир – попзвезда. Однако этот восторг перерастает в нездоровый. Она начинает убивать всех, кто критикует ее кумира.

«Джейзи Джонс и The Six»

Жанр: драма, музыкальный.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Билли и Дейзи основывают рок-группу и становятся звездами. Они пишут и поют о любви, но есть ли предел между творчеством и личными чувствами?

«Правдивая терапия»

Жанр: комедия.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Джимми переживает потерю жены. Он пытается смириться с ее смертью, одновременно остается отцом, другом, терапевтом. Мужчина решает кардинально изменить свое отношение к людям и стать абсолютно честным.

«Дипломатка»

Жанр: драма, триллер.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Новая госпожа посол США в Великобритании оказывается в центре дипломатического скандала. В то же время, она переживает кризис в отношениях с мужем, которого впоследствии похищают.

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