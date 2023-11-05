Топ-6 захватывающих сериалов 2023-го года, которые стоит посмотреть
- 5.11.2023, 19:09
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Они отличаются неординарными сюжетами.
В 2023 году вышло немало сериалов, порадовавшихся неординарными сюжетами и неожиданными развития событий.
Делимся подборкой из восьми новых сериалов, которые стоит посмотреть уже сейчас. В подборке каждый найдет что-нибудь по вкусу:
«Перехваченный рейс»
Жанр: триллер.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 7.8.
Самолет рейса KA29 захватывают во время семичасового полета из Дубая в Лондон. Сэм Нельсон – опытный корпоративный посредник. Он пытается применить все свои навыки, чтобы спасти пассажиров.
«Консультант»
Жанр: комедия.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 6.5.
Большая IT-компания нанимает консультанта, который должен решить ее проблемы. Однако он начинает перебирать на себя руководство.
«Рой»
Жанр: детектив, драма, триллер, фантастика.
Страна: Германия, Австралия, Бельгия, Италия, Швейцария, Япония, Франция.
Рейтинг IMDb: 5.3.
У девушки-афроамериканки есть кумир – попзвезда. Однако этот восторг перерастает в нездоровый. Она начинает убивать всех, кто критикует ее кумира.
«Джейзи Джонс и The Six»
Жанр: драма, музыкальный.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Билли и Дейзи основывают рок-группу и становятся звездами. Они пишут и поют о любви, но есть ли предел между творчеством и личными чувствами?
«Правдивая терапия»
Жанр: комедия.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 7.7.
Джимми переживает потерю жены. Он пытается смириться с ее смертью, одновременно остается отцом, другом, терапевтом. Мужчина решает кардинально изменить свое отношение к людям и стать абсолютно честным.
«Дипломатка»
Жанр: драма, триллер.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Новая госпожа посол США в Великобритании оказывается в центре дипломатического скандала. В то же время, она переживает кризис в отношениях с мужем, которого впоследствии похищают.