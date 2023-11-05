Гродненцу побили автомобиль прямо на стоянке ГАИ 1 5.11.2023, 19:17

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Виновник скрылся.

Читатель «АвтоГродно» Валерий припарковал свой автомобиль LADA XRAY на парковке осмотра ГАИ на Белуша в Гродно. Отсутствовал недолго – буквально час, а по возвращению увидел на своей машине большую вмятину.

– Это все было во вторник, 31 октября. Меня не было возле машины в промежутке с 11:35 до 12:30. За это время кто-то успел ударить автомобиль в заднее правое крыло, повредив еще и бампер. Удар пришелся в район лючка бензобака, придется и красить, и вмятины удалять, – рассказывает Валерий.

Как это часто бывает, виновник ДТП скрылся.

– Возможно, человек не заметил, а позже увидел повреждения на своей машине?- предполагает Валерий.

Мужчина добавил, что на место ДТП приезжали и сотрудники ГАИ, случай оформили. Инспекторы будут снимать запись с камеры наружного наблюдения, установленной неподалеку на здании.

Напомним, в Беларуси оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, наказывается штрафов в размере от 5 до 25 базовых величин – 185 рублей - 925 рублей, с лишением до 2 лет.

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