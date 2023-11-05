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При какой погоде рекомендуется менять летнюю авторезину на зимнюю?

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  • 5.11.2023, 19:42
  • 2,602
При какой погоде рекомендуется менять летнюю авторезину на зимнюю?

На заметку белорусским автомобилистам.

«При какой погоде рекомендуется менять летнюю авторезину на зимнюю?», - с таким вопросом житель Полоцка обратился к «АиФ».

Производители советуют менять шины, когда в течение недели держится среднесуточная температура воздуха плюс 5–7 градусов и ниже. В ГАИ также рекомендуют не дожидаться 1 декабря, когда по закону все автомобили должны быть «обуты» в зимний комплект резины, а сделать это заранее, так как в конце осени часто бывают заморозки.

Примечательно, что не вся зимняя резина считается «законной». Согласно Правилам дорожного движения высота протектора шин должна составлять не менее 4 мм. Также зимней резиной будет считаться только та, на которой есть специальные обозначения – знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, знаки «М+S», «М&S», «М S» или «All Seasons».

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