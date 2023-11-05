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Зеленский ответил на заявления Трампа: За 24 минуты объясню, почему он не прав

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  • 5.11.2023, 20:10
  • 4,022
Зеленский ответил на заявления Трампа: За 24 минуты объясню, почему он не прав
Владимир Зеленский

Глава Украины не верит в обещание экс-президента США.

Дональд Трамп уверяет, что, вернувшись в Белый дом, остановит войну в Украине за 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский готов объяснить ему за 24 минуты, почему это невозможно.

Как пишет «Униан», в интервью американскому телеканалу NBC украинский лидер отметил, что действующий президент США Джо Байден посетил Украину и понял некоторые вещи, которые, по словам Зеленского, «можно понять, только находясь здесь».

«Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, то мне понадобится 24 минуты – не больше – чтобы объяснить, что он не сможет, разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир из-за Путина. Если только он (Трамп) не собирается передать нашу землю этому ужасному человеку, Путину», – заявил Зеленский.

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