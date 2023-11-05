«Я видела, что ты гимн не поешь, возьму на заметку» 1 5.11.2023, 20:18

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Родители учеников раскрыли, что на самом деле происходит в школах.

Белорус Андрей с женой и детьми около полугода живет в Литве по гуманитарной визе. В 2021 году он публично объявил забастовку, за что был уволен. Но этим дело не ограничилось.

«К нашему подъезду постоянно приезжали люди на бусиках, звонили в двери, приходили повестки из прокуратуры. Мне пришлось уехать из дома, чтобы не подвергать семью опасности, прятался по чужим квартирам, жил без телефона. Однажды, когда приехал к дому, чтобы постирать вещи, увидел людей у подъезда в черных шапках и куртках, догадался попросить водителя такси проехать дальше. Потом оказалось, что они как раз за мной приходили, чудом спасся. После этого решил, что жить так дальше невозможно», – рассказал «Настоящему времени» Андрей.

Но 2последней каплей» стало психологическое состояние детей – им было тяжело жить двойной жизнью, продолжает белорус:

«Мы от них не скрывали политические взгляды, вместе ходили с бело-красно-белыми флагами на протесты, и они очень прониклись. Старшая дочка, которой на тот момент было 12 лет, первой сказала: «Я теперь разговариваю везде и всегда по-белорусски». А за ней вся наша семья. В школе невозможно просто стало. Дочь переводила материал из учебника на белорусский язык, учила его, а в школе отвечала обратно на русском. Идеологически они там тоже не могли уже. В школах стали каждое утро заставлять петь гимн. «София, – говорила классная, – а я видела, что ты гимн не поешь, беру на заметку». И дети стали чахнуть. Получается, нужно в школу ходить, чтобы не открывать рот или делать вид, что открываешь, но при этом не поешь гимн? И это пока еще в них осталось: они боятся что-то здесь учителю сказать, потому что в Беларуси надо было учиться не доверять учителям, скрывать от них свои мысли».

В Литве дети хотели пойти в белорусскоязычную гимназию, но там не приняли документы из-за большого количества желающих.

Сейчас же семью Андрея коснулся запрет на получение паспорта за границей: весной 2024 года у детей заканчиваются паспорта.

«Мы уже были записаны в белорусское консульство на выдачу новых, но до нас очередь не дошла, и теперь ни слуху, ни духу – вроде как все отменено и не дадут ничего. Что делать, не знаем», – говорит Андрей.

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