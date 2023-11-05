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Одряхление как образ власти

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  • 5.11.2023, 20:28
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Одряхление как образ власти

О закатном руководстве РФ.

Закатное руководство РФ, видимо, не понимает, что его делегитимация в глазах страны идёт совсем не только по направлению неспособности справиться с объективно существующими, либо искусственно созданными властями проблемами (главная и чудовищная - 24 февраля), пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

Немалое значение имеют и образы, в которых предстаёт российская власть. Сегодня это продемонстрировал глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

В общем, его деятельность такого свойства, что самое полезное для нынешнего руководства было бы, если бы его появление на публике было сведено к нулю. Свою задачу он уже выполнил – одобрил всё, что можно, включая обнуление. Для тех, кто не согласен с тем, что натворили власти, Зорькина как авторитета не существует ни в каком смысле, для тех, кто одобряет происходящее, Зорькин не важен, так как они знают, что его мнения – это промокашка к тому, что пожелает Путин. Раз так, зачем Зорькина выставлять на люди?

Но вот он выходит и рассказывает какую-то старческую, бессвязную чепуху о состоянии российской судебной системы: «Если вы считаете, что суд вообще прогнил полностью, то как объяснить, что в нынешнее время в суде найти 35 млн дел? Значит люди идут. И что же, все там прогнило, что ли? Это просто уже невозможно. Поэтому, мне кажется, в этой плоскости находится и Конституционный суд, по постепенному повышению прав и равенства всех перед законом, судом, равноправием».

Слушать это распадающееся на словесные молекулы бормотание невыносимо, противно. За кого Зорькин принимает слушателей? Куда же, собственно, идти людям? Можно подумать, что их обращения в суды говорят о том, что там все отлично. По неполитическим вопросам, вероятно, не всё плохо. Но по политическим делам – катастрофа.

Слова Зорькина звучат на фоне свежих решений дагестанских судов в отношении участников антисемитских выступлений и вала позорных вердиктов о «дискредитации армии». Россия, пережившая трагедию репрессий большевиков, Сталина, в целом коммунистических лет, опять «обогатилась» появлением политзаключенных. Пусть власти и не признают их существования. Что, конечно, не является неожиданным, если иметь в виду советские времена.

А уж того, в какой «плоскости находится Конституционный суд», то рассказывать об этом излишне. Эта «плоскость» пролегает на уровне ковров в Кремле, сливаясь с ними. По ней руководящие ноги ходят и им очень тепло, мягко и удобно.

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