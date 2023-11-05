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Белорусы будут по-другому получать путевки в санатории

  • 5.11.2023, 20:39
Белорусы будут по-другому получать путевки в санатории

Как это отразится на ценах?

Лукашенко подписал указ № 343, которым вносятся изменения в систему санаторно-курортного лечения и оздоровления населения Беларуси. Он меняет периодичность и условия предоставления льготных путевок разным категориям граждан и вводит общие правила сопровождения детей родителями и учителями. В документе также прописан порядок лечения и оздоровления военнослужащих, сотрудников и пенсионеров органов системы обеспечения «национальной безопасности», сообщает Office Life.

Одним из принципиальных изменений является «оптимизация периодичности предоставления путевок с бюджетным финансированием». Речь идет о путевках, которые граждане частично оплачивали сами.

Теперь неработающим ветеранам труда, военным пенсионерам и неработающим пенсионерам правоохранительных органов, ветеранам прокуратуры, юстиции и судов, а также инвалидам III группы путевки в санатории будут предоставляться не чаще одного раза в 3 года, а обычным работающим гражданам — не чаще одного раза в 4 года.

Цена таких льготных путевок по-прежнему будет привязана к доходу отдыхающих и времени года. Например, с 1 ноября по 30 апреля при доходе человека менее 0,5 средней зарплаты в стране он будет оплачивать только 15% стоимости путевки, а с 1 мая по 31 октября — 20%. Для отдыхающего с доходом от 0,5 до 1 средней зарплаты цена составит уже соответственно 20−30%, а граждане, получающие в пять и более раз выше среднего по стране, будут платить за путевки по полной стоимости.

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