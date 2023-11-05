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Отражено более 30 атак россиян: где сегодня на фронте в Украина было горячее всего

  • 5.11.2023, 20:52
Отражено более 30 атак россиян: где сегодня на фронте в Украина было горячее всего

Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

В течение суток украинские защитники отбили более 30 атак российских оккупантов сразу на нескольких направлениях. Большинство из них пришлись на линию фронта в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток на фронте произошло 44 боевых столкновения с врагом.

Так, на Купянском направлении россияне при поддержке авиации безуспешно вели штурмы в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Здесь украинские воины отбили 5 атак врага.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты 4 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области - там защитники Украины отбили еще 5 атак.

На Авдеевском же направлении российские террористы под прикрытием авиации пытались штурмовать украинские позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Однако эти попытки не увенчались успехом, и силы обороны отразили 6 вражеских атак.

На Марьинском направлении украинским войскам удалось отбить 17 российских атак во время безуспешных штурмовых действий в районе Марьинки Донецкой области, а на Запорожском - попытки штурмов северо-западнее Вербового, Работиного, севернее Нестерянок и Пятихаток Запорожской области.

По данным Генштаба, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ наносят террористическим войскам РФ значительные потери и истощают россиян вдоль всей линии фронта.

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