Нетаньяху: Без освобождения всех заложников не будет никакого прекращения огня 5.11.2023, 21:02

Беньямин Нетаньях

Израиль будет сражаться до победы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 5 ноября, находясь на израильской военно-воздушной базе, заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе, если террористическая группировка ХАМАС не освободит удерживаемых ею заложников.

«Уберите это (слово «прекращение огня — прим.) из лексикона. Мы говорим это и врагам, и друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их; у нас нет альтернативы», — передает Times of Israel (перевод — nv.ua) заявление Нетаньяху, обнародованное его офисом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».