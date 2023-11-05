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Нетаньяху: Без освобождения всех заложников не будет никакого прекращения огня

  • 5.11.2023, 21:02
Нетаньяху: Без освобождения всех заложников не будет никакого прекращения огня
Беньямин Нетаньях

Израиль будет сражаться до победы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 5 ноября, находясь на израильской военно-воздушной базе, заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе, если террористическая группировка ХАМАС не освободит удерживаемых ею заложников.

«Уберите это (слово «прекращение огня — прим.) из лексикона. Мы говорим это и врагам, и друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их; у нас нет альтернативы», — передает Times of Israel (перевод — nv.ua) заявление Нетаньяху, обнародованное его офисом.

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