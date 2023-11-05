Бухгалтер из Барановичей вывела $52 тысячи со счетов компании, которой оказывала услуги 2 5.11.2023, 21:29

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Средства она тратила на свои нужды.

В Ляховичах индивидуальный предприниматель обокрала нанимателя на крупную сумму — теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает МВД.

27-летняя жительница Барановичей оказывала компании бухгалтерские услуги в качестве ИП — она выполняла функции главного бухгалтера и обладала правом на использование цифровой подписи. Злоупотребляя возможностями, она неоднократно выводила деньги со счетов фирмы на личные счета. За восемь месяцев работы бухгалтер похитила около 170 000 рублей, которые тратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере (ст. 212 УК). По этой статье можно получить до 12 лет лишения свободы.

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