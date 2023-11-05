Как мастер спорта международного класса ушла в дальнобойщики и ездит по Европе с собакой 2 5.11.2023, 21:46

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После окончания спортивной карьеры белоруска долгое время искала себя.

Дарья из Гродно — мастер спорта международного класса по метанию молота. Девушка неоднократно принимала участие в чемпионатах мира и даже становилась финалисткой Олимпийских игр в Пекине.

И вот уже третий год бывшая спортсменка колесит на большегрузе по Европе. А чтобы не скучно было коротать длинные каденции, взяла себе в помощницы… австралийскую овчарку Элис! Об этом в рассказе av.by.

— С ней точно не соскучишься! — смеётся Даша и рассказывает про свои трудовые будни дальнобойщицы в компании лохматой собаки.

После окончания спортивной карьеры Дарья долгое время искала себя. Девушка вспоминает, что пробовала реализоваться в различных сферах (даже в клининге!), но всё было не то. Однажды ей довелось прокатиться по закрытой стоянке на тягаче с цистерной. Дарья уточняет: любовь родилась с первой поездки. И уже вечером она искала автошколу, в которой обучают на категорию СЕ. Спустя пару месяцев девушка получила и права, и все необходимые для работы в странах ЕС документы.

— Однажды услышала историю о том, что муж знакомой ездит в рейс с овчаркой. А ведь о собаке я мечтала всегда, с самого детства! Уже работая в польской компании, я спросила у руководства, можно ли собаку брать с собой в каденции. На что мне ответили: «Да хоть крокодила! Главное, чтобы в кабине было чисто!»

Тогда гродненская дальнобойщица и принялась подыскивать себе мохнатого партнёра. Когда австралийская овчарка попала в семью к Даше, щенку было всего три месяца.

— Я взяла отпуск, чтобы приучить собаку к выгулу и поездкам. Сажала её в свой легковой автомобиль, и мы колесили по Беларуси. Но по Элис было видно, что она не готова ещё к дальней дороге, поэтому отпуск по уходу за щенком пришлось продлить, — смеётся Даша.

Когда пришло время первой каденции, Элис была уже приучена к машине, вспоминает дальнобойщица. Сложностей не возникло никаких.

— Она абсолютно спокойно переносила всю дорогу. Не скулила и просилась на улицу, — смеётся Даша. — В какой-то момент она сразу начала засыпать, как только слышала звук мотора. Когда была поменьше, любила расположиться на бардачке. Сейчас в основном путешествует в пассажирском кресле.

— А на какой машине вы ездите?

— Ездила на разных: MAN, DAF, Mercedes-Benz Atego. Он, кстати, оказался самым комфортным для нас с Элис. Это прямо моя любовь. В машине не греется пол, обогрев идёт через дефлектор. А ещё складывается пассажирское сиденье и получается ровный пол! Подобное даёт возможность разместить собаку комфортно. Для меня это один из самых важных нюансов. Всё остальное в машине вообще не критично.

— А как устроен ваш быт с Элис? Где она спит? Как ест?

— Спит она вместе со мной. У меня всегда с собой сухой корм и сухие субпродукты. Что-то может съесть и с моей тарелки — как же в дороге без этого?

— А не тесно ей в кабине? Столько времени приходится быть в пути!

— При любой возможности мы гуляем. Я лучше меньше поем, меньше посплю, но дольше погуляю с Элис! Честно скажу: в рейсах она на улице проводит больше времени, чем когда мы сидим дома! Можем бродить до поздней ночи или с самого раннего утра, когда ещё все спят!

Глядя на фотографии Элис в «Инстаграме», понимаешь, что это правда! Не каждая овчарка может похвастаться тем, что сегодня бегает по набережной Атлантического океана, а через неделю нежится на травке заливных лугов Франции или греется под итальянским солнцем, прогуливается по Лиссабону, изучает очаровательные виды Венеции!

— В каких странах вы побывали? И где вам понравилось больше всего?

— В Германии, Италии, Испании, Словении, Чехии, Венгрии, Румынии, Франции… Вообще-то, нет стран, где мне не нравится ездить. Но вот больше всего люблю Францию. Там — бесплатный душ! А это для любого перевозчика весомая статья расходов. В некоторых странах помыться обойдётся в 4—5 евро! Вот и умножьте на то количество дней, когда вы хотите быть чистыми! Выйдет приличная сумма. К тому же во Франции с каждого паркинга есть выход. Как правило, мы можем с Элис выбраться в любой момент в лес, поле, парк. А вот Венгрию и Чехию я не очень люблю. В первую очередь из-за того, что стать на паркинг сложно, особенно во второй половине дня.

— Штрафы получали? И если да, то какие?

— Однажды получила самый, думаю, странный для дальнобойщика штраф! Это было в Германии. Местная полиция меня оштрафовала за то, что я в руках держала мобильный телефон. Я не разговаривала по нему, но для немецких правоохранителей это оказалось неважно. Как итог — надо заплатить 128,5 евро! Ещё был штраф в Венгрии. Я опередила попутный транспорт, и за мной сразу пристроился полицейский автомобиль. Оказалось, на территории Венгрии запрещён обгон грузовым машинам! Отдала 25 евро. Штрафы приходят фирме, она их оплачивает, а потом высчитывает из моей зарплаты.

— А расскажите: сколько вы получаете за свою работу?

— Сейчас у меня выходит 80—81 евро в сутки. Это учитывая мой опыт и стаж. Есть фирмы, где платят больше. Но нужно уточнять, может ли там работать белорус или человек с польской визой. Бывает такое, что суточные больше, однако платят не за каждый день, а только за рабочий.

— А расходы свои вы подсчитывали?

— Нет! Но скажу, что на собаку уходят суммы гораздо внушительнее, чем на меня! Я не шикую, но и не экономлю. А вот визиты к ветеринару, глистогонные препараты, прививки, качественный корм, грумеры — это намного более серьёзные статьи расходов, чем моё питание, например.

— Нужны ли какие-нибудь специальные документы для Элис: ветеринарная книжка, паспорт?

— Да, у неё есть европейский паспорт! Туда вносятся прививки, результат исследования на антитела к бешенству. Кроме того, мы постоянно посещаем ветеринара, сдаём кровь, проводим вакцинацию и просто ходим на осмотр к стоматологу для профилактики. Стоимость препаратов от клещей и прививок примерно сопоставима с белорусскими расценками. А в остальном не могу сравнить, так как мы только в Европе бываем у врача.

— Случалось такое, что Элис вас защищала от злоумышленников?

— С какого-то момента она начала гавкать, как матёрый алабай! Как-то ко мне в кабину постучались люди странного вида, но, услышав собаку, ушли! Ночью она, бывает, тоже лает. Думаю, кто-то в этот момент у машины ошивается. Так что да, можно сказать, спасает!

— Как люди реагируют на ваш экипаж?

— Мы пока пройдём с ней двести метров, получим море комплиментов, восторга и умиления! Элис влюбляет в себя любого!

Этим летом Даша и её четвероногий компаньон отправились в отпуск на легковом автомобиле. В планах было посетить несколько стран и выставок для собак. В итоге гродненка со своим мохнатым другом проехала 11 государств за 20 дней и преодолела расстояние в 9 105 км на своём 15-летнем Ford Focus!

— Элис завоевала титулы чемпиона Сербии, Румынии, а в Грузии и Армении стала гранд-чемпионом! — рассказывает Дарья.

— Вы к выставке её готовите самостоятельно?

— Да, мы тренируемся с ней, я её обучаю командам. Сама стригу и вычёсываю. Помню, был случай: таможенник во время нашего путешествия спросил у меня, что это в сумках такое. А там — полбагажника вещей Элис: грумерный столик, расчёски, фены специальные… Я отвечаю: «Это всё для ухода за собакой!» Он говорит: «Можно я сделаю фотографию и отправлю жене? Она за мной меньше ухаживает, чем вы за своей собакой!»

Работа дальнобойщика — сложная прежде всего в психологическом плане, рассказывает Даша. Ведь, как правило, водитель проводит в тесной кабине немало времени один.

— И в этом случае Элис — моё спасение! С ней я просто отдыхаю. Мы много где бываем, много видим, много времени проводим вместе. Вместе получаем новые эмоции и впечатления, знакомимся с новыми странами и городами, преодолеваем трудности и радуемся! И я точно знаю, что взять однажды её в себе в компаньоны — лучшее моё решение, — признаётся дальнобойщица из Гродно.

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