В Беларусь из Западной Европы смещаются атмосферные фронты 5.11.2023, 22:30

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Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

В понедельник, 6 ноября, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, ночью местами по северо-западу сильные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, утром и днем порывистый, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – расти, пишет pogoda.by.

7 ноября погодные условия будет определять неустойчивая влажная воздушная масса атлантического происхождения, ночью скажется влияние фронтального раздела. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +7..+13°С.

8 ноября на территорию страны ожидается поступление неустойчивых воздушных масс с Западной Европы. Местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по югу при прояснениях до -1°С, максимальная днем +5..+12°С.

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