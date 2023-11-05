Стало известно, где будут проводить дезинфекцию транспорта на границе 5.11.2023, 22:51

Названы пункты пропуска.

Совмин откорректировал свое постановление от 25 мая 2022 года № 331 по вопросам проведения обязательной дезинфекции автомобилей при въезде в Беларусь. Главное изменение: пока станции дезинфекции будут открывать только на реально действующих погранпереходах. Документ опубликован на портале pravo.by.

Согласно уточненному плану, обязательная дезинфекция транспортных средств при въезде на территорию Беларуси будет осуществляться на шести действующих пунктах пропуска: «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог», «Козловичи», «Котловка», «Привалка».

Еще одну станцию дезинфекции в Бресте откроют до 1 сентября 2024 года. Что же касается ныне нерабочих погранпереходов на границах с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, то там строительство таких объектов решили перенести на срок от 6 месяцев до года с момента возобновления работы.

Еще одно важное уточнение Совмина касается алгоритма действий в случае возникновения неисправностей в системе учета и контроля контрольных марок о прохождении дезинфекции.

Напомним, станции дезинфекции заработали в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей с 16 сентября. Пока стоимость обработки легкового автомобиля составляет 2 рубля, автобуса — 30 рублей, грузовика — 95 рублей.

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