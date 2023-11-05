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Сухопутные войска Израиля окружили сектор Газа

  • 5.11.2023, 23:01
Сухопутные войска Израиля окружили сектор Газа

ЦАХАЛ вышел к морю.

Израильские военные достигли позиций на побережье сектора Газа в рамках расширения наземных операций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

ЦАХАЛ заявил, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля достигла побережья в ходе операции по окружению сил ХАМАС и нанесению ударов по целям в секторе Газа.

«За последние 12 часов солдаты дивизии поразили около 50 целей, включая зоны боевых действий, оперативные жилые дома, аванпосты, военные позиции и подземную инфраструктуру, и уничтожили террористов в ближнем бою», - говорится в сообщении.

Операция Израиля в Секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков «Железные мечи».

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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