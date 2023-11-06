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Украинская армия перейдет на военную службу по контракту

  • 6.11.2023, 1:10
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Украинская армия перейдет на военную службу по контракту

Концепция призвана удовлетворить потребности ВСУ как во время полномасштабной войны, так и в мирное время.

Украинская армия перейдет на военную службу по контракту, а срочную военную службу заменят «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста». Об этом, среди прочего, говорится в новой Концепции военной кадровой политики до 2028 года, которую утвердил указом министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщило МО в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 ноября.

Концепция определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время, говорится в сообщении министерства. Ее цели - «удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО».

Согласно документу, в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом. Минобороны Украины будет руководствоваться человекоцентричным подходом к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства; будут обеспечены равные возможности мужчин и женщин в армии.

Концепция также предусматривает автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом, эффективную и прозрачную систему денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем, новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

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