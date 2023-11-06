Белорус построил Могилев в Minecraft 6.11.2023, 2:30

На это ушло полгода.

Белорус построил Могилев в Minecraft. По словам автора видео, опубликованного в TikTok, на воссоздание центра города ему понадобилось полгода работы.

В игру скрупулезно перенесли площади, магазины, памятники, реку, административные здания и памятники. В комментариях к видео в TikTok фанаты Minecraft просят автора создать карту и с другими городами Беларуси.

К слову, сейчас открыть эту карту в Minecraft не получится: она все еще находится в доработке.

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