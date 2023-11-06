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Белорус построил Могилев в Minecraft

  • 6.11.2023, 2:30
Белорус построил Могилев в Minecraft

На это ушло полгода.

Белорус построил Могилев в Minecraft. По словам автора видео, опубликованного в TikTok, на воссоздание центра города ему понадобилось полгода работы.

В игру скрупулезно перенесли площади, магазины, памятники, реку, административные здания и памятники. В комментариях к видео в TikTok фанаты Minecraft просят автора создать карту и с другими городами Беларуси.

К слову, сейчас открыть эту карту в Minecraft не получится: она все еще находится в доработке.

@bogdanchio Надеюсь вы поддержите это видео лайком.Не смотря на то что автор забросил проект,мы сможем сделать так чтобы он его продолжил вашей активностью 🙂 #рек #Респект #могилев #Mogilev #Minecraft #Belarus #Беларусь #Минск #Гомель #Брест #Витебск #Гродно #Могилёв #Могилев #Рекомендации ♬ original sound - Chii

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