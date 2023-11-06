ЦНС: Россияне не смогли найти «добровольцев» на оккупированных территориях 6.11.2023, 5:00

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Местные жители сопротивляются врагу.

Российские военные не смогли найти добровольцев на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

Россияне создали на временно оккупированных территориях псевдо добровольческие подразделения, но не смогли найти желающих там служить.

Так, по оценкам врага в батальоне «судоплатова» и «маргелова», которые созданы коллаборационистами в Запорожье и Херсонской области соответственно, служит до 7% местных. То есть большинство жителей временно оккупированных территорий проигнорировали "добровольческие" батальоны.

Большая часть личного состава это жители РФ и наемники из Сербии. Такой факт доказывает, что местные не поддерживают оккупацию и игнорируют врага.

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