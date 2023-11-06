В Москве мальчик засомневался, что перед ним настоящий Путин 6.11.2023, 8:04

Интересный диалог попал на видео.

В российский День народного единства, 4 ноября, Путин встретился с детьми и волонтерами на Красной площади.

В завершении встречи состоялся короткий, но яркий диалог.Видео опубликовал в своем Телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На кадрах глава Кремля стоит в кругу детей и позирует для фотографов. Перед ним стоял мальчик, к которому Путин наклонился и сказал несколько слов после завершения фотосессии. Судя по всему, все время мероприятия мальчика терзали смутные сомнения – он не мог поверить, что перед ним настоящий Путин.

В самом конце встречи, когда настало время прощаться, мальчик, с детской непосредственностью и любопытством выдал: «А вы что, Путин?» «Я – да, пока да», – ответил глава Кремля.

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