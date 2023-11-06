закрыть
6 ноября 2023, понедельник, 8:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве мальчик засомневался, что перед ним настоящий Путин

  • 6.11.2023, 8:04
В Москве мальчик засомневался, что перед ним настоящий Путин

Интересный диалог попал на видео.

В российский День народного единства, 4 ноября, Путин встретился с детьми и волонтерами на Красной площади.

В завершении встречи состоялся короткий, но яркий диалог.Видео опубликовал в своем Телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На кадрах глава Кремля стоит в кругу детей и позирует для фотографов. Перед ним стоял мальчик, к которому Путин наклонился и сказал несколько слов после завершения фотосессии. Судя по всему, все время мероприятия мальчика терзали смутные сомнения – он не мог поверить, что перед ним настоящий Путин.

В самом конце встречи, когда настало время прощаться, мальчик, с детской непосредственностью и любопытством выдал: «А вы что, Путин?» «Я – да, пока да», – ответил глава Кремля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип