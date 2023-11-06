Польский военный случайно ранил нелегала на границе с Беларусью
- 6.11.2023, 8:12
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Делом займется прокуратура.
В Польше военный выстрелил в нелегального мигранта, который пересек польско-белорусскую границу. По данным польских властей, несчастный случай произошел из-за того, что военнослужащий споткнулся.
Об этом сообщает PAP.
Сообщается, что мигрант находится в больнице города Гайнувка. Инцидент расследует, военная прокуратура Польши.
Прокурор по военным вопросам районной прокуратуры «Белосток-Север» Радослав Вишенко утверждает, что произошедшее — несчастный случай.