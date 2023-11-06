В ВСУ рассказали, какие проблемы начнутся у российского корабля «Аскольд» 6.11.2023, 8:24

4,604

Поражен носитель ракет «Калибр».

Один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ - носитель крылатых ракет «Калибр» «Аскольд», который был поврежден на заводе «Залив» в Керчи накануне, не сможет выходить на боевое дежурство в ближайшее время.

Как рассказала в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, удар по Керченскому судостроительному заводу был мощный, удачный и абсолютно законный, поскольку это мощности, которые обеспечивают боеспособность врага.

«Насколько поврежден современный ракетоноситель, мы пока не имеем полноценной информации. Но предварительно по тем снимкам, которые мы видели, повреждения довольно существенные. Это означает, что в ближайшее время этот ракетоноситель не будет приобщаться к несению службы однозначно», - сказала она.

По словам Гуменюк, сейчас в Черном море не зафиксировано ни одного вражеского ракетоносителя, который находился бы на боевом дежурстве, поскольку на море мощный шторм.

«Но помним, что враг может применять ракетоносители даже из бухты, где они укрываются от шторма», – заметила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».