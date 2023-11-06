Польская теннисистка уверенно победила Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA

Польская теннисистка уверенно победила Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA13
- 6.11.2023, 8:50
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Ига Швентек может стать первой ракеткой мира.
Польская теннисистка Ига Швентек, занимающая второе место в рейтинге WTA, победила первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко в полуфинальном матче Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Иги. В финале она сразится с американкой Джессикой Пегулой (№ 4 WTA).
— Я по-настоящему счастлива. Я считаю, это был самый сложный и в то же время самый прекрасный матч, который я провела здесь, поэтому я действительно рада, что смогла показать свою игру.
Всю эту неделю мне приходилось нелегко, поэтому я довольна, что сегодня смогла выступить еще лучше. Хоть даже матч и закончился со счетом 6:3, 6:2, каждое очко в нем было важным и каждый гейм был напряженным, так что я очень рада, — сказала в интервью после матча Ига.
Если Ига выиграет титул WTA Finals 2023, то она сместит Соболенко с 1-й строчки рейтинга WTA.