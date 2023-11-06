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Экономическая катастрофа в России

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  • Telegram-канал «Мой друг доллар»
  • 6.11.2023, 9:16
  • 5,518
Экономическая катастрофа в России

РФ погрузилось в положении, которое возникло после национализации иностранных предприятий большевиками.

Узкий горизонт, пожалуй, одна из важнейших характеристик деятельности сегодняшних экономических властей России, неразрывно связанных с властями политическими. О будущем экономики страны, о том, как она будет привлекать инвестиции после смены нынешнего руководства, не думают. «После нас хоть потоп».

Но такой ход мысли, разумеется, не подходит для всех, кто «смотрит в завтра». Масштабные инвестиции, несомненно, понадобятся стране так же, как и на заре 90-х. Страна много от них выиграла. Из зарубежных примеров, один из ярких примеров пользы привлечения иностранного капитала – Китай. К которому, вроде бы, руководство России «поворачивает».

Пока же в России случилась катастрофа, которая мало осознается.

Дело уже не только в доверии, в наличии правительства, которое целенаправленно стимулирует приход иностранных компаний, формируя благоприятную в стране среду. Которое рассматривает иностранные инвестиции как источник технологий, инструмент для обучения рабочей силы, как способ постепенного формирования в РФ самостоятельной и передовой бизнес-среды. Все это было «пройдено» еще в разгульные «нулевые». И там же страна приблизилась к тому, что можно назвать национализацией – история с проектом СРП «Сахалин-2».

Теперь же, после начала войны, речь о другом – массовом исходе западных компаний из России и потере ими активов. Кому они достаются – тем отдельного разговора и в обсуждаемом контексте не слишком важного. Дело именно в потерях. Масштабы огромны.

На днях генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен произнес ключевые слова, которые ранее слышать не приходилось. Он сказал, что Carlsberg разорвала все отношения со своим российским бизнесом и не согласится на сделку с Москвой, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов». Минфин России ответил на это, что «введение временного управления не влечет изменения структуры собственности». Но что это меняет с точки зрения инвестиционного климата для РФ? Кому будет интересно в такую страну, как РФ, инвестировать в будущем? Кого заявления, подобные тому, которые делает Минфин и в чем убедят?

Единственная разумная политика в отношении иностранных инвесторов заключалась бы в том, чтобы после начала войны никак не препятствовать им покинуть России. Не выставлять условий, ограничений, дать возможность продать бизнесы на рыночных условиях.

Да, у них были бы потери, вызванные тем, что Россия попала под санкции. Но, во всяком случае, часть рисков была бы исключена – Россия показала бы себя страной, уважающей право частной собственности, и сохранила бы определенные позиции с точки зрения будущего привлечения капитала.

Но разве такой подход для нынешних властей? Они погрузили Россию в положение, которое возникло после национализации иностранных предприятий большевиками. Выйти из такого состояния возможно (конечно, не при нынешнем руководстве), но это потребует немало усилий и жертв.

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