Как вы с этим жить будете? Александр Роднянский

6.11.2023, 9:03

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Александр Роднянский

Раньше такие истории мы слышали только в связи со Второй Мировой войной.

Самое страшное, когда мы привыкаем к смертям. Когда они превращаются в статистику.

Погиб одессит Юрий Глодан.

Его трехмесячную дочь Киру, жену Валерию и тещу Людмилу убили 23-го апреля прошлого года во время ракетного удара по жилому комплексу «Тирас» в Одессе. Помните, все писали об этом? Писал тогда и я.

Как заявило Минобороны РФ, обстрел был произведен «высокоточными ракетами».

Две такие «высокоточные ракеты» и попали по жилому району города. Погибли восемь человек, в том числе три поколения семьи Глодан.

Эта трагедия тогда потрясла Украину.

Я помню материал ВВС – журналисты поговорили с Юрием спустя несколько дней после гибели его семьи: «Я присутствовал при родах, я плакал от счастья, когда у нас родилась доченька. И просто сейчас мне очень сложно осознавать, что моей доченьки уже больше нет. И жены, и тещи… Весь мир перед глазами вчера просто умер. Он был убит российской ракетой. И к сожалению, не одна моя семья такая».

После этого Юрий Голдан ушел на фронт. Добровольцем. Сначала в «Азов», потом в 3-ю штурмовую бригаду.

Сегодня стало известно, что он погиб. О гибели Глодана сообщил его коллега, совладелец проекта Make My Cake, где Юрий работал пекарем. Он опубликовал фрагмент переписки, в котором сказано, что было найдено тело Глодана. Его опознали по крестику…

Раньше такие истории мы слышали только в связи со Второй Мировой войной. От дедушек и бабушек. Моя бабушка, прикованная два десятилетия страшной болезнью к постели, рассказывала мне подобные истории о друзьях, близких и соседях.

Их рассказывало нам классическое советское кино. Прекрасные советские актеры с ясными лицами и литературным русским языком играли советских людей, отдававших жизнь за победу.

А сегодня эти истории стали неотъемлемой частью жизни. И сравнение с кино немыслимо раздражает.

Потому что знаешь, что какие-то люди, говорящие на твоем родном языке убивают твоих соотечественников.

И при этом никогда не смогут ответить на простой вопрос: «ЗАЧЕМ? ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?»

И ещё вопрос: «КАК ВЫ С ЭТИМ ЖИТЬ БУДЕТЕ?»

Вечная память невинным жертвам этой подлой войны…

Вечная память тем, кто погиб, защищая свой дом..

Александр Роднянский, Telegram

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