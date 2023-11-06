США объявили об отправке на Ближний Восток атомной подлодки 6.11.2023, 9:40

иллюстративное фото

Такое происходит крайне редко.

США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку вслед за отправленными ранее двумя авианосцами. Об отправке на Ближний Восток атомной подводной лодки класса Ohio объявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«5 ноября 2023 года подводная лодка класса Ohio прибыла в зону ответственности Центрального командования США», – говорится в сообщении командования в соцсети X.

Как отмечает CNN, США не предоставили никаких других подробностей, хотя опубликовано изображение, на котором, судя по всему, изображена подводная лодка в Суэцком канале Египта возле моста через Суэцкий канал.

Издание отмечает важность того факта, что США объявили, где находится субмарина.

«Признание США наличия подводных лодок класса «Огайо» невероятно редко, поскольку они обычно действуют почти в полной секретности как часть так называемой «ядерной триады» - атомного оружия Америки, которая также включает баллистические ракеты наземного базирования и ядерные бомбы на борту стратегических бомбардировщиков», - отмечает издание.

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