Российские шпионы пожаловались Путину, что их выгнали из сытой Европы 1 6.11.2023, 9:52

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В РФ для них нет работы и мест в детских садах.

5 ноября в России отмечают День военной разведки. В штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе традиционно проходит торжественное собрание с награждением генералов. Между тем, поводов для праздника у разведчиков, особенно высланных из Европы, не так много: в распоряжении The Insider оказалось коллективное обращение сотрудников ГРУ к Путину, в котором они жалуются, что в Москве для них нет достойной работы и мест в школах и детсадах. Подписантов возмущает, что супруге одного из офицеров предложили поработать развозчицей пиццы. Также они недовольны журналистами, которые якобы плохо освещают подвиги погибших в Украине сослуживцев из штурмовых бригад ГРУ.

Источник The Insider в Администрации Путина, передавший жалобу, закрыл фамилии подписантов, поскольку опасается, что его могут вычислить и посадить за разглашение гостайны. Однако под черными «плашками» указаны 11 офицеров ГРУ, включая заместителя командира части, обещавшего решить проблемы высланным из Европы персонам нон-грата, а также супруги офицера, которая сильно оскорбилась на предложение развозить пиццу.

«Англичанка гадит»

Свою жалобу подписанты начали с обид на неких «западных комментаторов», которые наносят «значимый вред нашему государству и Военной разведке России»:

«Уважаемый Владимир Владимирович, в последнее время в ряде прозападных и мировых СМИ появляются статьи, в которых обвиняют офицеров Главного управления Генштаба Российской Федерации в некомпетенции и бездействии, а порой и в дремучем непрофессионализме. Некоторые комментаторы в сети интернет договорились до того, что утверждают о поголовном пьянстве и разврате в руководстве Военной разведки России и заведомо искаженном информировании командования Министерства обороны и руководителей государства накануне проведения Специальной военной операции на территории Украины. Владимир Владимирович, эти голословные фантазии наносят значимый вред нашему государству, Военной разведке России и являются заведомыми вымыслами западных комментаторов».

Никаких комментаторов, рассказывающих о «поголовном пьянстве и разврате среди генералов ГРУ», в открытых западных источниках The Insider обнаружить не удалось. А вот если поискать по закрытым полицейским сводкам, окажется, что сотрудники ГРУ неоднократно были замечены в драках, пьяных дебошах, в том числе с порчей государственного имущества. К примеру, 5 марта 2014 года дежурная смена в штаб-квартире ГРУ отмечала «вхождение» Крыма в Россию.

Подполковник Георгий Горнофеев уснул с сигаретой в оружейной комнате. В результате Горнофеев задохнулся в дыму, еще двое офицеров получили инвалидность, а огонь полностью уничтожил оружейку, три кабинета с оргтехникой и секретный архив, в котором хранились оперативные донесения нелегалов, военных атташе и «дипломатов», работавших под крышами российских посольств. Общий ущерб от пожара составил 12 млн рублей, но никаких оргвыводов не последовало.

Оперативная смекалка и активные разведывательные мероприятия

Также жалобщики пишут:

«Военная разведка России, как у нас в стране, так и за рубежом, внимательно отслеживала внутреннюю ситуацию на Украине и своевременно докладывала руководству страны накануне проведения СВО. Благодаря оперативной смекалке и активным разведывательным мероприятиям, нашим военным разведчикам еще задолго до начала проведения СВО удалось установить дислокацию, численность и наличие вооружения во многих частях ВСУ. Были добыты мобилизационные и оперативные планы ВСУ, установлены пункты пребывания, фамилии и домашние адреса… <далее фамилии закрыты — The Insider>.

То, что до войны Украина была нашпигована агентами российских спецслужб, давно не является секретом. Чего стоит только один арест в 2020 году генерала СБУ Валерия Шайтанова, передававшего своему куратору из 5-й Службы ФСБ Игорю Егорову сверхсекретную информацию.

Кстати, до начала вторжения резидентура ГРУ докладывала в Кремль реальную картину политической обстановки в Украине и в своих секретных донесениях особо подчеркивала, что российские танки никто с цветами встречать не собирается.

До начала вторжения резидентура ГРУ докладывала в Кремль реальную картину политической обстановки в Украине

Однако Путин больше доверял не докладам разведки, а своему куму Виктору Медведчуку, впоследствии обмененному на пленных бойцов «Азова», а также сбежавшему в Россию экс-президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему премьеру Николаю Азарову. Они наперебой убеждали Путина, что весь украинский народ с нетерпением ждет своего освободителя от киевского режима.

Вишенкой на торте стал провал Девятого управления Пятой службы ФСБ, которое занималось вербовкой в Украине местных политиков для формирования «пятой колонны», которая в момент полномасштабного вторжения должна была встать на сторону Кремля. Правда, как мы теперь видим, могущество агентурной сети ФСБ, мягко говоря, оказалось преувеличено (что не помешало генералу ФСБ, провалившему подготовку к вторжению в Украину, приобрести недвижимости на сотни миллионов).

Неправильные журналисты

Далее в своем письме высланные из Европы «ваньки жуковы» напоминают Путину об убитых в Украине бойцах из штурмовых бригад ГРУ, о которых «доморощенные СМИ» якобы не сказали доброго слова. Это утверждение, мягко говоря, не соответствует действительности, и Путина явно вводят в заблуждение. Несмотря на жесткую военную цензуру, подробную информацию о «подвигах» этих спецназовцев можно найти во многих СМИ и соцсетях.

Например, упоминаемые в жалобе заместитель командира отряда 16-й Тамбовской бригады спецназа ГРУ (в/ч 54607) майор Дмитрий Семенов и лейтенант Илья Самосудов были убиты в боях на Харьковском направлении. Самосудов погиб 20 мая 2022 года, а Семенова убили через восемь дней. Обоих с почестями похоронили на родине и об этом рассказали многие Z-блогеры и другие провластные СМИ.

Майор Азамат Алимов из Самарской бригады ГРУ (в/ч 21208), упоминаемый жалобщиками, 3 марта 2022 года скончался от осколочного ранения. Как писали СМИ, до Украины Алимов воевал в Сирии, играл на гитаре и самостоятельно выучил французский и португальский языки. А «Комсомольская правда» опубликовала интервью с вдовой Алимова. Вместе с Алимовым погибли капитан Валерий Карасев и младший сержант Егор Букаткин, но про них подписанты почему-то забыли.

Капитан Федор Панов был убит 27 июля 2022 года, а лейтенант Василий Солак — 8 мая того же года. Оба служили в Новосибирском спецназе ГРУ (в/ч 55433). Про Солака уже успели снять документальный фильм. Жалобщики забыли о других убитых из сибирского спецназа ГРУ: командира отделения Юрия Резника, лейтенанта Руслана Усманова, двух саперов Данилы Дикого, Ангыра Ооржака, снайпера Ивана Дитриха и минера-подводника Леонида Глинских. Кроме того, при отступлении из Лимана погибли еще 9 штурмовиков.

Кстати, сибирский спецназ ГРУ обвиняли в жестокостях по отношению к мирному населению. Однако Путин присвоил этой воинской части почетное звание «гвардейской».

Другой указанный в письме старший лейтенант Максим Серафимов из Псковской бригады ГРУ получил смертельные ранения 27 февраля 2022 года. По данным пропагандистов, Серафимов якобы накрыл собой гранату и спас жизни сослуживцев, за что Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).

Между тем, этот бой даже Z-блогеры называли «позором и черным днем спецназа ГРУ» и требовали отдать под суд генералов, отправивших своих подчиненных на верную смерть. Как уже писал The Insider, подтверждений тому, что Серафимов накрыл собой гранату, нигде нет, а картина боя кардинально отличается от официальной версии.

Так, спецназовцам было приказано войти в Харьков и объединиться с пророссийски настроенными отрядами местных жителей. Однако никаких пророссийских ополченцев они не встретили и стали вслепую блуждать по городу. Вскоре подтянулись бойцы 92-й бригады ВСУ, полицейский спецназ «Корд», отряд «Омега» с территориальной обороной, которые блокировали штурмовую группу.

Бросив свои «Тигры» и половину боекомплекта, бойцы укрылись в школе № 134. Почти 10 часов отряд ждал подкрепления, но на помощь никто не пришел. Украинские военные по захваченной у спецназовцев рации трижды предлагали им сложить оружие, но те отказались. В конце концов, украинский танк прямой наводкой расстрелял школу. Помимо Серафимова, были убиты еще 19 бойцов, а еще пятерых отловили местные жители.

В том числе, из СМИ стали известны обстоятельства смерти указанных в жалобе капитанов Алексея Глущака и Вадима Лугового (капитана Лугового из в/ч11659 на самом деле звали Евгений), служивших в 22-й бригаде ГРУ из Ростова-на-Дону (в/ч11659). В начале марта 2022 года группа попала в засаду на окраине Мариуполя, устроенной бойцами полка «Азов». В общей сложности 11 спецназовцев были убиты и два десятка получили ранения. Сослуживцы на свои деньги установили памятник погибшим, а потом уже пропагандисты распиарили их гибель.

Так, что о каких-то замалчиваниях, на которые грушники жалуются Путину, не может быть и речи. Скорее, Минобороны само скрывает реальные потери в Украине, а на некоторых журналистов и блогеров завели уголовные дела о «фейках» про российскую армию.

«Для офицерских семей неожиданный отъезд из Европы стал личной трагедией»

А в конце авторы письма жалуются, что их выгнали из сытой Европы:

«Уважаемый Владимир Владимирович, как Вам хорошо известно, после начала проведения СВО страны Европейского союза пошли на поводу у заокеанских хозяев и объявили нашей стране дипломатическую войну. Многие офицеры-разведчики, несущие нелегкую, а порой и рискованную службу в дипломатических представительствах Российской Федерации были вынуждены покинуть Европейские страны.

Для многих офицерских семей неожиданный отъезд из дипломатических миссий стал личной трагедией и породил многочисленные проблемы. Нам говорят потерпите и все уладим в ближайшее время. Многие жены, а у почти всех высшее образование, сами пошли трудоустраиваться, но достойных профессий и зарплат просто нет».

А здесь все похоже на правду. После вторжения Путина в Украину из стран Евросоюза выслали 698 российских дипломатов - и почти половина из них кадровые офицеры ГРУ, СВР и ФСБ. Такого грандиозного провала в разведке не случалось ни в советское время, ни в истории современной России. Причем, как выяснил The Insider еще до конца не пристроили «дипломатов», высланных из ЕС и США в 2021 году, как в 2022-2023 гг. к ним добавились новые персоны нон-грата.

Высланным сотрудникам пытаются найти места в российских посольствах в Африке, Азии, Южной Америке и странах СНГ, но и там все занято сослуживцами и «соседями» из СВР и ФСБ, и покидать насиженные места никто не собирается. Здесь нужно либо еще больше раздувать штаты посольств, либо сокращать сотрудников МИДа, но, как сообщил источник The Insider в МИДе, «министр Лавров сильно истерит и сопротивляется».

Стоит напомнить, что российские шпионы сами грубо нарушают режимы секретности и конспирации и выкладывают в соцсетях целые фотогалереи из ресторанов и курортов, а их жены хвастаются своими покупками. Поэтому неудивительно, что западные контрразведчики с легкостью вычисляют российских «дипломатов» и места их пребывания.

Что же касается той части письма, где подписанты жалуются на отсутствие в России высокооплачиваемой работы для своих жен и «оскорбительных» предложениях развозить пиццу, то здесь, похоже, удивляться особо нечему. После агрессии против Украины из России ушли многие известные западные компании, средний и малый бизнес переживают непростые времена, крупный бизнес душат налогами, а большинство «вкусных» должностей в крупных госкорпорациях заняли родственники, друзья и любовницы высокопоставленных чиновников из Администрации президента, министерств и ФСБ.

The Insider связался с некоторыми сотрудниками ГРУ, чьи фамилии закрыты «плашками» в жалобе, но они заявили, что никаких коллективных обращений к Путину не подписывали. А один предположил, что «это мутят воду не сами офицеры, а их жены».

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