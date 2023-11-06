Вот, оказывается, о чем думал Александр Невский 2 Николай Травкин

6.11.2023, 10:03

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По следам откровений Путина.

Вот окунешься иной раз в историю лет на 770 назад, да и заглянешь в голову Александру Невскому. Интересно же, об чем он думал, когда ездил в Орду на поклон ордынским ханам. Ведь не одинок он был в своем стремлении получить ярлык. Многие князья наперегонки взятки туда везли за назначение на княжение, но в святые то церковь православная именно его зачислила.

Оказывается, думал он, в отличии от других претендентов на ярлык, не о собственной власти, не о своем благополучии, а дабы от Запада оборониться!

Ордынцы тоже, конечно, не подарок были. И наглые, и жестокие, столько баб и девок перепортили, что россияне с раскосыми глазами после них еще несколько столетий рождались. Но они не посягали на наш великий русский язык, на традиции наши, на духовность.

Не было у них стремления культуру нашу уничтожить, на что нацеливались (и продолжают) западные завоеватели. А нет культуры с духовностью — капец русскому этносу. А нет русского этноса и народа нет! Ни русского, ни других, нашедших пристанище на территории России.

Вот, оказывается, об чем думал Александр Невский, едучи в ставку Ханскую за ярлыком на княжение — об сохранении культуры народа он думал! За это и к лику святых причислен был.

А не окунись я в историю, не загляни ему в голову, то и продолжал бы считать, что главные его заслуги полководческие. Победы над шведами в 1240 и Ливонским орденом на Чудском озере в 1242 годах…

Да и многие члены Общественной палаты так считали, пока Владимир Владимирович глаза им на историческую правду не отворил. Думается, выйдут теперь с инициативой в церковь о предании анафеме императора Петра I за окно в Европу.

И церковь им, пожалуй, не откажет.

Николай Травкин, Telegram

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