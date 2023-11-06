ЦАХАЛ поразил в секторе Газа 450 целей и взял под контроль комплекс военных зданий 6.11.2023, 10:15

Уничтожены полевые командиры террористов.

За минувшие 24 часа истребители ВВС ЦАХАЛа поразили 450 целей в секторе Газа. Наземные силы в сотрудничестве с ШАБАКом уничтожили нескольких полевых командиров.

Об этом рассказала утром в понедельник, 6 ноября, пресс-служба ЦАХАЛа. Помимо этого, ЦАХАЛ взял под контроль комплекс военных зданий, на территории которого были расположены наблюдательные пункты, площадки для тренировок и подземные тактические тоннели, пишет сайт «Детали».

Среди убитых террористов — Джамаль Муса, который отвечал за специальные операции по обеспечению безопасности ХАМАСа.

Вечером 5 ноября Израиль нанес серию мощнейших авиаудары по северу сектора Газа. Одновременно в секторе Газа был отключен интернет и мобильная связь, — в третий раз за эту войну. Арабоязычные медиа сообщают, что «беспрецедентные» удары наносятся по районам Джебалия, Шати, Зайтун на севере сектора. Катарский телеканал «Аль-Джазира» заявил, что Израиль атакует районы нескольких больниц на севере сектора Газа.

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