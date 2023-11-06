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Вышел на свободу бывший владелец «Макдональдса» в Беларуси

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  • 6.11.2023, 10:40
  • 2,780
Вышел на свободу бывший владелец «Макдональдса» в Беларуси
Кайрат Боранбаев
Фото: Серикжан Ковланбаев

Он приходится родственником Назарбаеву.

Бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел на свободу. Об этом сообщает «Казинформ». Неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде лишения свободы, которое он будет отбывать дома.

31 марта суд в Астане приговорил Боранбаеву восемь лет тюрьмы. Его признали виновным в присвоении вверенного чужого имущества, а также помощи в отмывании денег, полученных преступным путем.

В октябре суд удовлетворил ходатайство бизнесмена о замене наказания на ограничения свободы. За это ему пришлось передать государству большую часть своих активов.

Кайрат Боранбаев был задержан в марте 2022 года. Ранее он владел франшизой Mcdonald's в Беларуси и на своей родине. Ему также принадлежали предприятия по разливу минеральной воды, фитнес-клубы, фармацевтические производства, коммерческая недвижимость и др.

Боранбаев — родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а представители его клана в этой стране с прошлого года не в почете.

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