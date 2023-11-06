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Год до выборов: Байден отстает от Трампа в пяти ключевых штатах

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  • 6.11.2023, 10:52
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Год до выборов: Байден отстает от Трампа в пяти ключевых штатах

Опрос The New York Times.

Президент США Джо Байден за год до выборов отстает от своего наиболее вероятного соперника Дональда Трампа в пяти из шести наиболее важных штатах, свидетельствуют новые опросы The New York Times и Siena College.

Результаты показывают, что Байден проигрывает Трампу с разрывом от четырех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. По данным опроса, Байден опережает его только в Висконсине — на два процентных пункта.

Большинство избирателей утверждают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб.

Демографические группы, которые поддерживали Байдена с большим отрывом в 2020 году, теперь гораздо более тесно конкурируют между собой, поскольку две трети избирателей считают, что страна движется в неправильном направлении.

Избиратели моложе 30 лет отдают предпочтение Байдену лишь на один процентный пункт. Его преимущество среди испаноязычных избирателей сократилось, а его преимущество в городских районах вдвое меньше, чем преимущество Трампа в сельских районах.

Женщины по-прежнему отдают предпочтение Байдену, однако мужчины предпочитают Трампа с двукратным перевесом, что сводит на нет гендерное преимущество, обеспечившее многие успехи демократов в последние годы.

Чернокожие избиратели, которые долгое время были оплотом демократов и Байдена, сейчас в этих штатах поддерживают Трампа на 22%, что является невиданным уровнем поддержки для республиканцев в современной президентской политике.

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