Водитель BMW с простреленными колесами уходил от погони ГАИ в Мозыре 1 6.11.2023, 10:55

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Он был пьян.

ГАИ с применением оружия остановила 20-летнего водителя BMW в Мозырском районе. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, инспекторы несли службу на бульваре Юности в Мозыре. Они обратили внимание на автомобиль BMW, который резко изменил траекторию движения и увеличил скорость при виде патрульной машины.

Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке с помощью проблесковых маячков красного и синего цвета, а также громкоговорителя. Однако водитель не подчинился их требованиям. Началась погоня.

«Правоохранители неоднократно призывали водителя остановиться, но тот не терял надежды уйти от преследования, продолжая превышать скорость и проявлять неадекватную манеру езды. Тогда сотрудники ГАИ приняли решение использовать табельное оружие, о чем нарушитель также был проинформирован», – рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

После предупредительного выстрела инспектор открыл огонь по колесам. Он смог повредить левое переднее и левое заднее колеса, несмотря на это, водитель продолжил попытки скрыться. В итоге он остановился возле деревни Бибики Мозырского района, когда машина уже не могла двигаться из-за двух спущенных колес.

За рулем BMW был 20-летний житель Ельского района. Он имел признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 1,7 промилле алкоголя.

На молодого человека составлены 8 протоколов об административных правонарушениях. Он помещен в ИВС. Автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

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