Многодетный отец на границе спросил у таможенника, как задекларировать почти €20 тысяч и лишился половины суммы 6.11.2023, 11:15

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Как так?

Многодетный отец возвращался в Беларусь из Литвы на велосипеде и на границе на метр пересек зеленый коридор, чтобы спросить у таможенника, как ему задекларировать почти 20 тысяч евро. В отношении мужчины составили протокол, а позже конфисковали половину суммы. Об этом сообщается в постановлении, которое было опубликовано в Банке судебных решений, пишет «Зеркало».

Административное дело рассматривалось судом Октябрьского района Гродно. Как указано в постановлении, мужчина вез из Литвы в Беларусь 19,5 тысячи евро, а также 355 белорусских рублей. То есть в сумме перемешал почти 21 тысячу долларов в эквиваленте.

В суде белорус пояснил, что воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Деньги он вез для строительства дома. Он также рассказал, что литовско-белорусскую границу пересекал на велосипеде. После прохождения паспортного контроля, он подошел с сотруднику таможни спросить, как задекларировать деньги. Из-за этого он пересек зеленый коридор на один метр. Сотрудник таможни посчитал это нарушением и составил в отношении белоруса протокол за недекларирование валюты.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 185 рублей штрафа, а также конфисковали 10,3 тысячи евро. В постановлении сообщается, что суммы более 10 000 долларов в эквиваленте при ввозе в Беларусь подлежат письменному декларированию. При этом пересечение линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является «заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Мужчина обжаловал решение суда, сославшись в частности на то, что не знал правил пересечения границы и декларирования валюты. Однако его апелляцию отклонили. Гродненский областной суд не поверил его доводам, отметив, что нарушитель раннее «неоднократно пересекал государственную границу Республики Беларусь».

Постановление суда оставили в силе, а жалобу — без удовлетворения.

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