Самый прославленный генерал США предупредил Израиль 6.11.2023, 11:34

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Дэвид Петреус

Фото: Reuters

Дэвид Петреус призвал ЦАХАЛ извлечь уроки из горького опыта американской армии.

Израильские военные, оказавшись в «чудовищно трудной» ситуации в секторе Газа, должны извлечь уроки из горького опыта Америки в борьбе с «Аль-Каидой» и ИГ. Так полагает генерал Дэвид Петреус, которого многие считают величайшим американским военачальником XXI века, пишет сайт «Детали».

Петреусу до сих пор трудно осознать масштаб военной ошибки Израиля, приведшей к успеху нападения ХАМАСа 7 октября. И он разочарован тем, что израильские лидеры все еще не разработали четкого плана действий на период после окончания войны – так же, как два десятилетия назад американцы не имели всеобъемлющей стратегии выхода из войны после свержения Саддама Хусейна. В минувшую пятницу генерал с тревогой следил за последними событиями — за несколько часов до того, как израильская пехота и бронетехника вошли в сектор Газа, что было названо началом второго этапа войны.

Для достижения победы в войне высшее гражданское и военное руководство должно правильно выполнить четыре задачи», — сказал он в интервью «ХаАрец», ссылаясь на свою недавно вышедшую книгу, написанную в соавторстве с британским историком Эндрю Робертсом — «Конфликт: Эволюция военных действий с 1945 года до Украины»:

правильно сформулировать большие идеи (стратегию);

донести эти большие идеи до военных и всех заинтересованных в исходе конфликта;

проконтролировать реализацию больших идей;

и, наконец, по мере развития событий — определить, как нужно доработать большие идеи, чтобы выполнять поставленные задачи снова и снова.

Первая задача — определение стратегии – выполнена: «Премьер-министр и его кабинет заявили самую крупную из задач: военные и политические элементы ХАМАСа должны быть уничтожены». Но как с другими целями? Петреус предостерегает: хотя у ЦАХАЛа есть четкая стратегия выполнения «очень важной миссии», ее придется реализовывать «в наисложнейших городских условиях».

Петреус с января 2007-го по сентябрь 2008 года занимал должность главнокомандующего многонациональными силами в Ираке. В июне 2010 г. стал командующим силами США/НАТО в Афганистане. Когда Петреус говорит, что миссия ЦАХАЛа «не может быть еще более сложной», он исходит из своего многолетнего опыта ведения боевых действий против «Аль-Каиды» в Афганистане и «Исламского государства» в Ираке.

«Мы провели множество тяжелых боев в крупных городах против «Аль-Каиды», экстремистов, повстанцев и ополченцев, поддерживаемых Ираном. Но ни одно из этих сражений даже отдаленно не похоже на то, что предстоит в городе Газа», — отмечает Петреус. Для выполнения поставленной задачи ЦАХАЛу придется «зачистить буквально каждую комнату, подвал, здание и туннель». Впрочем, даже этого недостаточно: после системной зачистки «и последующего удержания каждого дома, квартала и района» необходимо «оставить солдат в каждом здании, чтобы враг не смог вновь проникнуть в них».

ЦАХАЛу предстоит » уничтожение противника, прикрывающегося гражданскими лицами в качестве живого щита». У ХАМАСа есть террористы-смертники, самодельные взрывные устройства, обширная сеть туннелей. Хамасовцы будут «размещать заложников так, чтобы усложнить тактические операции, использовать мины-ловушки. Доскональное знание городской местности» поможет ХАМАСу создать оборону, которую он планировал «в течение месяцев, если не лет».

— Означает ли это, что «большую идею», нужно пересмотреть?

«Она будет очень тяжелой и иметь высокую цену, в плане жертв среди израильтян, а также ущерба и разрушения инфраструктуры. Но, повторюсь, я не вижу альтернативы, учитывая, что ХАМАС совершил варварское убийство 1400 человек. Если отмасштабировать на душу населения в США, это составляло бы более 50 тысяч американцев – а во время терактов 11 сентября погибли около 3 тысяч невинных мирных жителей.

ХАМАС показал себя экстремистской, террористической организацией, эквивалентной «Исламскому государству» (хотя эта аналогия не идеальна), уничтоженному в Ираке в ходе операции, которой я имел честь командовать. Члены ХАМАСа непримиримы, с ними нельзя вести честные переговоры, их нужно уничтожать».

Тем не менее, подчеркивает генерал, достиженияч главной цели — уничтожить ХАМАСа — недостаточно.

«Очевидно, что палестинцам Газы надо четко обозначить, в течение какого времени они должны уйти на юг, а также — какой может быть жизнь в Газе после уничтожения ХАМАСа. Необходимо также иметь представление о том, кто будет управлять сектором после ликвидации политического крыла ХАМАСа. Кто будет контролировать возврат к мирной жизни, распределение гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры. Я не вижу альтернативы – какое-то время этим придется заниматься Израилю. Однако должно быть сформулировано видение и на последующий период.

Израиль резонно желает, чтобы дееспособная, пользующаяся международной поддержкой палестинская структура взяла бы на себя ответственность как за управление Газой, так и за то, чтобы остатки ХАМАСа не смогли восстановиться и попытаться вернуть контроль здесь. Такую структуру, надеюсь, поддержат ведущие арабские страны, а также США, Европейский Союз и другие».

«Кроме того, — продолжает отставной генерал, — должно быть описание, как Израиль может работать с Палестинской администрацией (при всем ее несовершенстве), чтобы создать условия, позволяющие в итоге реализовать решение о двух государствах. Тогда как решение об одном государстве будет иметь, мягко говоря, катастрофические последствия».

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