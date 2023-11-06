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Как добраться автобусом из Беларуси в Польшу и обратно?

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  • 6.11.2023, 11:45
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Как добраться автобусом из Беларуси в Польшу и обратно?

Найдены рейсы, о которых вы могли не знать.

После закрытия ряда пограничных пунктов на белорусско-польской границе путь из Беларуси в Польшу и обратно стал значительно сложнее.

MOST рассказал, какие автобусные рейсы сейчас доступны, как долго придётся добираться и сколько это стоит.

Варшава — Минск, Минск — Варшава

Добраться до Минска из польской столицы можно тремя рейсами, которые предлагает компания Ecolines: одним утренним и двумя ночными. Время в пути составит от восьми до 10 часов в зависимости от выбранного времени отправления. Отправляются все три рейса от автовокзала «Варшава Заходня» и следуют до автовокзала «Минск Центральный». Стоимость билета — 173 злотых, или 130 белoрусских рублей.

Приехать в Варшаву из Минска пассажиры могут рейсами того же перевозчика. В выходной день из Минска до Варшавы следует четыре прямых рейса: два утренних и два вечерних. Время в пути по этому направлению немного больше — от 10 до 12 часов. Стоимость аналогичная.

Варшава — Брест, Брест — Варшава

Ещё один белoрусский город, до которого можно добраться из Варшавы, но всего за четыре часа 40 минут, — Брест. А стоимость та же, что и до Минска — 173 злотых, или 130 белoрусских рублей. Расписание зависит от дня недели. Есть и утренние, и вечерние рейсы.

Автобусы из Бреста в Варшаву ходят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу. В каждый из этих дней предлагается только один рейс — в 15:35.

Из Бреста нашли ещё пять рейсов в польские города: в Белосток, Бяла-Подляску, Тересполь, Луково и Люблин. Их предлагает пассажирам перевозчик busfor.by.

Брест — Белосток

Пятичасовая поездка из Бреста в Белосток обойдётся пассажирам в 94,94 рубля (127 злотых). Отправляется автобус в 16:00, а прибывает в 19:10.

Брест — Бяла-Подляска

В отличие от предыдущих рейсов, автобусы по которым ходят один-два раза в день, перевозчик предлагает 13-14 рейсов ежедневно по маршруту «Брест — Бяла-Подляска». Время в пути в зависимости от рейса — плюс-минус три часа. А вот стоимость в несколько раз ниже, чем на рейсы до Белостока или Варшавы — 33,83 рубля (45 злотых).

Брест — Тересполь

До Тересполя также предлагается большое количество рейсов с разницей в час и десять минут. Первый рейс отправляется в 00:20, а последний — в 20:50. Стоимость на рейсы одинаковая — 28,28 рубля (38 злотых).

Брест — Люблин

До Люблина можно добраться всего двумя рейсами: в 10:16 и в 14:15. Время в пути — почти четыре часа и четыре с половиной часа, соответственно. Стоимость билета на любой из рейсов — 83,83 рубля (112 злотых).

Познань — Могилёв, Могилёв — Познань

17-часовой ежедневный рейс из Могилёва в Познань пассажирам предлагает белoрусский перевозчик «Визит-тур». Отправляется автобус в 19:45, а прибывает в Познань в 12:55. Стоимость билета — 340 злотых (255 рублей).

Обратный рейс из Познани в Могилёв тоже есть. Однако ехать пассажирам придётся на два часа больше — 19 часов. Отправляется автобус после полудня, а в Могилёв прибывает утром следующего дня. Стоимость рейса аналогичная.

Гомель — Варшава, Варшава — Гомель

Ещё одна беларусская компания — ЧТУП «Трасса Е95» — предлагает пассажирам добраться от Гомельского автовокзала до автовокзала «Варшава Заходня» за 120 рублей (или 160 злотых). Время в пути — 15 часов, отправление в 13:00, прибытие в 4:30.

Обратный билет в Гомель стоит столько же. Однако здесь перевозчик предлагает два рейса: в 19:00 и в 22:40.

Варшава — Барановичи, Барановичи — Варшава

Журналисты нашли два прямых рейса в Барановичи: утренний (в 8:00) и вечерний (в 22:00). Время в пути — семь и девять часов, соответственно. Стоимость билета — 130 рублей (или 160 злотых).

Рейс в обратном направлении ходит только три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу. Отправляется автобус в 12:25, а прибывает — в 19:05. Стоимость та же.

Пинск — Вроцлав

«Пинский автобусный парк» с 2020 года предлагает своим пассажирам регулярный рейс по маршруту «Пинск — Вроцлав». Стоимость такого рейса — 160 рублей (213 злотых). Время в пути — 15 часов и 10 минут. Ходит такой автобус всего один раз в день.

Гродно — Белосток

На сайте busfor.pl пассажирам предлагается несколько рейсов: ночных, утренних и вечерних. Разница между ними в стоимости, которая регулируется перевозчиком. Так, билет на рейс в 2:30 от перевозчика «Туристическое бюро «Яцвинг» стоит 100,5 рубля (134 злотых), а на рейс в 03:10 от ООО «ИНТАКС» — 89,39 рубля (119 злотых). Однако первым рейсом до Белостока пассажиры должны добраться практически за пять часов, а вторым — за шесть часов 20 минут.

Гродно — Варшава

Рейс из Гродно до Варшавы пассажирам предлагает «Трансагентство «Фаворит». Он идёт через Литву (пункт пропуска «Привалки — Райгардас»). В Варшаве автобус делает три остановки: на улице Маршалковской, на остановке «Центр 12», на автовокзале «Варшава Заходня» и в аэропорту Шопена. Стоимость билета — 110 рублей (147 злотых).

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