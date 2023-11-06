Третья мировая отменяется
- Александр Невзоров
- 6.11.2023, 11:54
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ХАМАС будет уничтожен.
Кажется, третья мировая отменяется.
Арабский мир адекватен, Блинкен проявил чудеса дипломатии.
После встречи с министрами иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара он сообщил, что достигнуто понимание. Все согласны, что ХАМАСу не место в современном арабском мире. Он должен быть отстранен от власти в Палестине.
Ни о каких перемириях с ХАМАСом и прекращении огня не может быть и речи. Все понимают, что прекращение огня выгодно только ХАМАСу. Террористы должны быть уничтожены.
Президент Палестины Аббас согласился участвовать в управлении сектором Газа, если получится свергнуть ХАМАС и понадобится его помощь.
Ну а Насралла, как вы помните, сдал ХАМАС первым.
Александр Невзоров, Telegram