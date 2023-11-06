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Третья мировая отменяется

  • Александр Невзоров
  • 6.11.2023, 11:54
  • 6,082
Третья мировая отменяется
Александр Невзоров

ХАМАС будет уничтожен.

Кажется, третья мировая отменяется.

Арабский мир адекватен, Блинкен проявил чудеса дипломатии.

После встречи с министрами иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара он сообщил, что достигнуто понимание. Все согласны, что ХАМАСу не место в современном арабском мире. Он должен быть отстранен от власти в Палестине.

Ни о каких перемириях с ХАМАСом и прекращении огня не может быть и речи. Все понимают, что прекращение огня выгодно только ХАМАСу. Террористы должны быть уничтожены.

Президент Палестины Аббас согласился участвовать в управлении сектором Газа, если получится свергнуть ХАМАС и понадобится его помощь.

Ну а Насралла, как вы помните, сдал ХАМАС первым.

Александр Невзоров, Telegram

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