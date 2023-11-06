В пункте пропуска на белорусско-литовской границе начался ремонт
- 6.11.2023, 11:57
Могут увеличиться очереди.
Сегодня, 6 ноября, в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе начинается ремонт. Как предупредили в Гродненской погрангруппе, на время ремонта в пункте будет организовано реверсивное движение.
«Просим учесть данную информацию при планировании поездок», – попросили пограничники.
Пункт пропуска «Привалка» находится на границе в Литве, недалеко от границы с Польшей под Гродно.