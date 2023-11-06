закрыть
6 ноября 2023, понедельник, 12:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В пункте пропуска на белорусско-литовской границе начался ремонт

  • 6.11.2023, 11:57
В пункте пропуска на белорусско-литовской границе начался ремонт

Могут увеличиться очереди.

Сегодня, 6 ноября, в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе начинается ремонт. Как предупредили в Гродненской погрангруппе, на время ремонта в пункте будет организовано реверсивное движение.

«Просим учесть данную информацию при планировании поездок», – попросили пограничники.

Пункт пропуска «Привалка» находится на границе в Литве, недалеко от границы с Польшей под Гродно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок