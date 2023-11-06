Камни с Марса падают на Землю: ученые обнаружили нечто странное в их возрасте 1 6.11.2023, 12:05

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На сегодняшний день ученые обнаружили на нашей планете почти 360 метеоритов.

Куски марсианской породы в результате падения астероидов откалываются от поверхности планеты и улетают в космос. В итоге, они также оказываются и на Земле в виде метеоритов. Исследуя эти камни, ученые обнаружили интересную особенность. Оказалось, что большинство метеоритов с Марса имеют относительно молодой возраст, если учитывать, что большая часть поверхности планеты очень старая.

Различные методы определения возраста марсианских камней дают разные показатели, а это значит, что ученые не уверены полностью, как они появились на Красной планете. Согласно исследованию, опубликованному в издании Earth and Planetary Science Letters, ученые нашли способ решить эту проблему, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

На сегодняшний день ученые обнаружили на Земле почти 360 метеоритов, которые, как показал их химический состав, прилетели сюда с Марса. Большинство из этих камней созданы из богатой металлами породы, которая была создана во время бурной вулканической активности.

По словам ученых, марсианские метеориты попали на Землю после того, как были выброшены в результате падения астероидов, образовавших кратеры на Марсе. Но на планете десятки тысяч кратеров, поэтому точно не известно, откуда именно были выброшены камни. Одним из лучших способов определить кратер-источник является определение возраста самих камней.

Ученые считают, что поверхность Марса образовалась очень давно. Если бы она имела более молодой возраст, и на нее повлияла вулканическая активность, то многие кратеры просто бы исчезли с поверхности Марса. Поэтому все метеориты с этой планеты также должны иметь очень большой возраст. Методы определения возраста марсианских камней показывают, что им меньше 200 млн лет. И это парадокс, который беспокоил ученых несколько десятилетий.

Один из главных методов оценки возраста метеоритов с Марса основан на изучении распада радиоактивного калия на аргон. Поскольку скорость распада дает известное соотношение изотопов аргона, ученые могут посмотреть на это соотношение, чтобы определить, как долго происходит радиоактивный распад, и, таким образом, определить возраст марсианской породы.

Проблема в том, что на Земле, метеориты могут быть загрязнены аргоном из других источников, что влияет на показатели возраста. Ученые создали новый метод аргонового датирования, чтобы исключить источники земного загрязнения и оказалось, что метеориты с Марса действительно очень молодые.

Анализ показал, что возраст семи камней с Красной планеты составляет от 161 до 540 млн лет. По словам ученых, причиной такого возраста могут быть постоянные удары астероидов по поверхности Марса, которые разрушили ее старый слой и обнажили более молодые горные породы. Эти породы были созданы в результате вулканической активности. Поэтому метеориты, состоящие из молодых пород, с большей вероятностью улетают в космос и попадают на Землю.

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