Как выглядят дачи под Минском до $20 тысяч 1 6.11.2023, 12:26

Они подойдут для пикников, садоводства и огородничества.

В наши края вернулось относительное тепло, а значит, несмотря на осень, можно снова мечтать о загородном отдыхе и смотреть подходящие варианты. В этот раз журналисты решили поискать в Минской области дачи стоимостью до 20 тысяч долларов. В подборке realt.by собрали разнообразные дачные дома с участками, подходящими для пикников, садоводства и огородничества. Тем более сейчас, после завершения сезона, можно рассчитывать на максимальную скидку от продавца.

Дача в СТ «Свислочь»

Эта дача расположена в садовом товариществе возле деревни Шаповалы. Это − Молодечненское направление, 30 километров от МКАД, 10 километров от Заславля.

Тут продается небольшой садовый домик из бруса. Дача из бруса состоит из 12-метровой комнаты, 4-метровой кухни и 8-метровой террасы. Также на участке расположен сарай для садового инвентаря, туалет и летний душ. Из коммуникаций — свет и сезонное водоснабжение.

Участок тут насчитывает 6 соток. Он − квадратной формы, с газоном, идеально спланирован и огорожен. На въезде сделана стоянка под авто. Рядом с домом растут плодовые деревья и кустарники: черешня, голубика, малина, крыжовник. На дачу можно приехать из Минска на маршрутке или пригородном автобусе. Стоимость — 15,9 тысячи долларов.

Дача в СТ «Флора»

Этот стильный дачный домик расположен рядом с Марьиной Горкой − Бобруйское направление, 70 километров от МКАД. Сюда ходят электрички, а также автобусы и маршрутки. Дорога зимой чистится.

Выставленный на продажу двухуровневый каркасный дом был построен в 2021 году. Его площадь составляет почти 60 квадратов. Дом утеплен минеральной ватой, снаружи обшит имитацией бруса и сайдингом. Дача состоит из кухни-гостиной и двух просторных комнат. В доме сделан ремонт: стены обшиты вагонкой, на пол уложены доски. Кроме того, тут уже есть натяжные потолки и светодиодные энергосберегающие лампы.

В кухне-гостиной установлено большое видовое окно в пол. Под навесом, пристроенном к дому, организована зона барбекю с печью-мангалом, установлена раковина, подведена вода, организован слив воды в местную канализацию. Санузел − на улице. Отапливается дом электрическими панелями.

Площадь участка — 5,6 сотки. Тут есть плодоносящие деревья и кустарники. Ближайшая инфраструктура находится в Марьиной Горке — детские сады, школы, кафе, бассейн, поликлиника, больница, аптеки, банки и магазины. Стоимость — 17 тысяч долларов.

Дача в СТ «Теплоэнергетик»

А этот кирпичный замок находится в садовом товариществе в Молодечненском районе. От МКАД — 45 километров.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 77 квадратных метров. На первом этаже расположена кухня-гостиная, а также — гараж. На втором этаже находятся три спальни и балкон с отличным видом на окрестности. Кстати, с балкона есть выход на плоскую крышу, где можно установить шезлонги. Из удобств — сезонная вода и электричество.

Площадь участка − 6,33 сотки. Вокруг товарищества располагается лесной массив с ягодами и грибами. Недалеко есть водоем, в котором можно купаться и ловить рыбу. Стоимость — 16,9 тысячи долларов.

Дача в СТ «Яблоко»

Этот дачный домик расположен в садовом товариществе рядом с деревней Семков Городок. СТ находится в 11 километрах от МКАД, рядом с Минским морем.

На участке в 5 соток возведен дачный домик площадью 60 квадратов. В доме есть печка, укомплектованная кухня, жилая комната, гараж, мансардный этаж и веранда. На участок проведено электричество, газ и водоснабжение.

Земля находится в частной собственности. Непосредственно к участку ведут отличные подъездные пути. Стоимость — 19,9 тысячи долларов.

Дача в СТ «Строитель-81»

Этот уютный дачный дом располагается в 83 километрах от МКАД, в Молодечненском направлении. По выходным дням сюда ходит маршрутка, а два раза в неделю приезжает автолавка.

Общая площадь бревенчатого дома составляет 71 квадрат. Дом находится в неплохом состоянии и полностью готов к проживанию. Отапливается дом печью и камином. Также тут есть вода из скважины.

Рядом с домом − ухоженный участок площадью 5 соток. Тут имеются хозяйственные постройки, баня, летняя кухня и огород. Само садовое товарищество расположено в живописном месте, окруженном лесом и вблизи реки Вилия. Стоимость — 17,9 тысячи долларов.

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