На длинных выходных белорусы рванули в Польшу 6.11.2023, 12:41

В пунктах пропуска скопились очереди.

На длинных выходных на выезде из Беларуси в Польшу скопились огромные очереди легковых автомобилей, пишет MOST.

К вечеру воскресенья в очереди на выезд из Беларуси в Польшу стояло уже около 450 легковых автомобилей и 23 автобуса. Это значит, что простоять в ней можно сутки.

К утру понедельника удалось немного разгрузить границу, но очереди все ещё очень большие: на 10 утра по белорусскому времени выезда из Беларуси ждали 280 легковых машин и 8 автобусов.

Очереди грузового транспорта на выезде из Беларуси на прошлой неделе, напротив, стали чуть меньше, чем неделей ранее, однако ситуация по-прежнему напряжённая. Тяжелее всего на белорусско-литовской границе, в частности в Беняконях, где количество фур, одновременно ожидающих выезда, доходило до 820.

На белорусско-латвийской границе выросли очереди как грузового, так и легкового транспорта. Максимальное количество машин — 460 и 80, соответственно.

Отметим, что на днях литовская таможенная служба сообщила, что будет тщательнее контролировать вывозимые из страны товары. Решение распространится на литовско-белорусскую и литовско-российскую границы. «В связи с усилением контроля экспортируемых товаров сроки таможенного оформления экспортных процедур могут увеличиться. Рекомендуем при декларировании товаров описывать их как можно более подробно, чтобы по описанию товаров можно было однозначно выявить их характеристики, влияющие на классификацию товаров, и предоставить документы, обосновывающие вывоз товара», — заявила таможенная служба.

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