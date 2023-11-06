ВСУ за неделю ликвидировали около 10 батальонов россиян 6.11.2023, 12:49

Уничтожены десятки танков.

Российские оккупационные войска продолжают нести в Украине значительные потери в живой силе и технике. За минувшую неделю Силы обороны Украины ликвидировали около десяти батальонов захватчиков, то есть на один больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Military Media Center.

Согласно данным статистики от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях российских интервентов, за неделю - с 30 октября по 5 ноября - украинские воины ликвидировали:

- 5160 солдат ВС РФ (условно 10 батальонов, поскольку 1 батальон составляет около 500 человек личного состава);

- 77 танков (условно 3 танковых батальона, так как 1 танковый батальон насчитывает около - 31 единицы);

- 154 боевых бронированных машин (условно 5 мотострелковых батальонов, поскольку 1 мотострелковый батальон - это около 34 единиц);

- 162 артиллерийскую установку (условно 9 артиллерийских дивизионов, ведь 1 артдивизион включает в себя примерно 18 орудий);

- 10 ракет;

- 1 самолет.

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