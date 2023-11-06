У 11-классников снова будет возможность поступать в вузы без экзаменов 7 6.11.2023, 12:59

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Расширится количество специальностей, куда можно будет поступить таким образом.

Год назад в Беларуси стали проводить университетские олимпиады, победители и призеры которых смогли поступить в ряд вузов без экзаменов. В этом году традицию продолжат. При этом список специальностей, куда будут принимать лучших из лучших, расширят, пишет БелТА.

По словам Сергея Пищова, начальника главного управления профессионального образования Минобразования, в Беларуси расширят перечень специальностей, куда без экзаменов будут зачислять победителей университетских олимпиад. Список сейчас утверждают.

— Например, в этот список войдут специальности «информационные системы и технологии», «робототехнические системы», «автоматизация технологических процессов и производств», ряд педагогических специальностей, например «природоведческое образование», — отметил чиновник. — Это будут те специальности, выпускники которых востребованы сегодня организациями экономики и социальной сферы регионов».

По мнению Сергея Пищова, дополнительные специальности повысят интерес школьников поступать с помощью вузовских олимпиад.

— Утверждаемый перечень специальностей обсужден с заказчиками кадров и учреждениями образования, которые по итогам распределения видят складывающиеся потребности в специалистах, — добавил он.

Напомним, вузовские олимпиады в Беларуси стали проводить в прошлом учебном году. Олимпиада проходила в два этапа, с ее помощью можно было поступить только в региональные вузы. Обладатели дипломов I, II и III степени смогли стать первокурсниками без ЦТ, ЦЭ и экзаменов.

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