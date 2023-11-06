Пугачева дала пощечину Путину 1 Telegram-канал «Рывок и Прорыв»

6.11.2023, 13:16

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Песня, написанная в 1976 году, как никогда актуальна.

Многоликая Z-общественность, желая вытоптать все, что с ней несогласно, нападает на Аллу Пугачеву.

Но этой самой общественности, вместо написания доносов на легенду советской и российской эстрады, лучше бы ознакомится с ее ранним творчеством.

Песня Аллы Пугачевой 1976 года «Волшебник-недоучка», словно бы о великом геополитике современности написана, вожде Z-общественности.

Есть у меня диплом,

Только вот дело в том,

Что всемогущий маг -

Лишь на бумаге я.

Верно. Есть «диплом» - вроде бы президент великой державы. Но что ни возьми – от космоса и противостояния с НАТО, до Украины и махачкалинских погромов. Везде пустышка. «Лишь на бумаге я».

Все, что ни задавали мне,

Делал я кое-как.

Это точно. И как Пугачева замечательно произносит эти слова. С акцентом, который дает Zвонкую пощечину сорок лет спустя.

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