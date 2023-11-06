Армия Израиля захватила опорный пункт ХАМАС в секторе Газа 6.11.2023, 13:21

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Во время захвата несколько террористов были убиты.

Сухопутные войска армии Израиля ночью 6 ноября захватили опорный пункт ХАМАС в секторе Газа и нанесли удары по 450 объектам террористов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщили в армии Израиля, опорный пункт включал наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные тоннели.

По данным ЦАХАЛа, во время захвата несколько боевиков ХАМАС были убиты. Еще несколько полевых командиров террористов погибли в других боях.

Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки израильские истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая тоннели, военные объекты, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.

В результате одного из авиаударов убили руководителя спецопераций ХАМАС Джамаля Мусу.

Ария Израиля также нанесла удары по объектам ХАМАС, включая командные центры, дополнительные позиции запуска противотанковых управляемых ракет и наблюдательные пункты.

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