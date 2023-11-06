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В Минске силовики задержали кладовщика

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  • 6.11.2023, 13:41
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В Минске силовики задержали кладовщика

Ему вменяют участие в протестах и слив данных.

Силовики задержали по подозрению в участии в протестах и сливе данных кладовщика компании «Промбай Абразив». Как пишет «Зеркало», об этом сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

На камеру задержанного заставили признаться в репостах «экстремистских материалов», участии в протестах, а также в сливе данных трех сотрудников ОМОН в Черную книгу Беларуси.

В каком статусе находится задержанный — неизвестно.

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