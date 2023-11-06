Политолог Соловей рассказал о роли Патрушева в современной России 6.11.2023, 13:59

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Глава Совбеза РФ якобы управляет страной.

На сегодняшний день глава российского Совбеза Николай Патрушев осуществляет общий контроль над РФ. Но беда в том, что, по отзывам людей, хорошо его знающих, он стремится к слишком плотному контролю.

Об этом в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей» рассказал российский политический аналитик и доктор исторических наук Валерий Соловей, который утверждает, что Путин скончался 26 октября этого года.

«Я бы сказал, что у Патрушева это не просто советская черта, а черта советского чекиста. Все то, что он не контролирует, представляет для него потенциальную угрозу», – отметил эксперт.

Это создает колоссальные риски для самой власти РФ, но видимо иначе она вести себя уже не может. «Но почему оппоненты Патрушева не скажут, что король-то мертв?» – поинтересовалась журналистка Юлия Латынина.

«А что им это даст? Что они тут же умрут от «инсульта» или «инфаркта»? Сказать это может только человек, имеющий силовой ресурс. Более никто. Если вы просто олигарх, близкий к президенту, вы этого сказать не сможете», – ответил Соловей. «Но вы же это говорите», – справедливо заметила ведущая.

«Я могу это говорить, потому что не олигарх. Я не был приближен к президенту. Я равноудален от всех, и это мое большое преимущество», – пояснил профессор.

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