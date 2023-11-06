Белорус высмеял планы Лукашенко по самолетостроению

Белорус высмеял планы Лукашенко по самолетостроению3
- 6.11.2023, 14:00
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Иллюзиям диктатора не суждено сбыться.
В своем поздравлении ко Дню гражданской авиации Лукашенко заявил о начале самолетостроения, обещая, что белорусские самолеты поднимутся в небо в ближайшем будущем.
«Мы помним его предыдущие проекты, такие как «белорусский» мотоцикл и электромобиль, которые были произведены в Китае, но были представлены как отечественные», — пишет читатель сайта Charter97.org.
Белорус назвал планы белорусского диктатора «иллюзией».