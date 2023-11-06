В Беларусь вылетел специальный рейс «Белавиа» из Израиля 6.11.2023, 14:14

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Стоимость билета — $550.

Эвакуационный рейс «Белавиа» вылетел из Израиля в Беларусь. На борту 117 граждан Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Как писал сайт Charter97.org, стоимость билета составила $550 за человека.

«Белавиа» сообщила подробности о рейсе. Он выполняется самолетом Boeing 737-800. Среди пассажиров 108 взрослых и девять детей в возрасте до двух лет. Самолет вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в 12:45 по минскому времени.

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