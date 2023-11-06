NYT: США пригрозили Ирану и «Хезболле» войной 6.11.2023, 14:22

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Администрация Байдена передала сигнал.

Администрация президента США Джо Байдена передала Ирану и ливанской «Хезболле» сообщения о готовности к военному вмешательству в случае нападения на Израиль. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников Госдепартамента.

«Нападения, угрозы, исходящие от боевиков, связанных с Ираном, совершенно неприемлемы», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, эсминец ВМС США уже сбивал крылатые ракеты, которые были выпущены из Йемена в сторону Израиля. Американские истребители также нанесли ряд ударов по объектам, используемых корпусом стражей исламской революции Ирана и его союзниками в Сирии.

«Мы не ищем конфликта с Ираном — мы очень ясно дали это понять, — но мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наш персонал, будь то военный или гражданский», — сказал он.

В выходные госсекретарь США посетил с визитами Западный берег реки Иордан и Ирак. Одна из целей его визита — воспрепятствовать распространению конфликта в регионе, другая — дискуссия о будущем Газы после уничтожения ХАМАС.

В пятницу, 3 ноября, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла пригрозил открыть новый фронт против Израиля. По его словам, с момента начала войны группировка почти каждый день участвует в боях вдоль своей ливано-израильской границы. Насралла считает, что именно США «виноваты в том, что происходит в Газе», а Израиль — «всего лишь инструмент», который использует Вашингтон.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телевыступлении предостерег «Хезболлу» от открытия второго фронта: «Не испытывайте нас. Ошибка обойдется вам дорого — так дорого, что вы даже представить себе не можете».

Если «Хезболла» решит открыть второй фронт, Израиль атакует в том числе и Иран, предупреждал ранее министр экономики и промышленности страны Нир Баркат. «У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — говорил он.

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