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Максим Винярский семь суток провел в ШИЗО

  • 6.11.2023, 14:24
Максим Винярский семь суток провел в ШИЗО
Максим Винярский

Что происходит с политзаключенным в колонии № 3 под Витебском?

Активист гражданском кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский отбывает свой 5-летний срок заключения в колонии № 3 под Витебском. Источник, достаточно осведомленный в делах Максима Винярского, поделился с «Радыё Свабода» последними сведениями о политзаключенном.

«В прошлом месяце пробыл семь суток в штрафном изоляторе. За что наказали осталось неизвестно. Письма от него кое-как доходят, звонит сравнительно регулярно, было краткосрочное свидание. Выглядел похудевшим, но держится, виду не падает, что ему достается. Ходит в библиотеку и пару раз в месяц на стадион, когда смена выпадает и нет дополнительной работы», - рассказал источник о Максиме Винярском.

Согласно тому же источнику, политзаключенный работает на очистке проводов от изоляции: «в этом году это основное в колонии производство, так как металл проще реализовать, а деревянными изделиями забиты все склады».

Это подтвердил бывший политзаключенный Анатолий Хиневич, который также отбывал свой срок в колонии № 3 под Витебском и освободился в феврале этого года.

«По условиям работы он находится в отряде 2/11 — это так называемый «штрафбат», так как там плохие условия и грязная работа на разборке металла. Иногда приходится работать со стекловатой, а это очень вредно для здоровья», - отметил Анатолий Хиневич.

По словам Анатолия Хиневича, он встречал в колонии Максима Винярского во время занятий в литературном кружке, где и узнал, что Максим пишет стихи. Анатолий наизусть процитировал строки из тюремного стихотворения Максима Винярского:

«Сон для вязьня — лепшае кіно.

Мроя ў паўсядзённасьці турмы.

Саладзей за мёд, п’яны, нібы віно,

Подых ветру ў ветразях тваіх.

Ён нясе праз краты ды муры

да сяброў, да родных, да бацькоў.

Ўшчэнт ён разрывае кайданы,

З плеч скідае цяжар злых гадоў».

Срок Максима Винярского заканчивается еще через два года. Что он думает относительно освобождения, рассказал источник, который просил его не называть:

«Видно, что больших иллюзий не имеет и готов к любому сценарию».

Активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского задержали 22 января 2021 года, а позже осудили на 5 лет колонии по ч. 2 ст. 293 УК («подготовка к участию в массовых беспорядках»). Своей вины активист не признал.

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