Справедливый финал Михаил Подляк

6.11.2023, 14:37

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Михаил Подоляк

Фото: EPA

Россияне более 600 дней заявляют, что «их не победить».

Периодически кто-то из российских официальных лиц выходит, чтобы заявить: «Россию не победить на поле боя». И делают это уже более 600 суток подряд, одновременно пытаясь найти себе нового хозяина-гаранта, теряя остатки вчерашней репутации милитарного монстра, скупая военную технику в Иране / Северной Корее, отправляя все больше мобилизованных в мясорубку.

Своими бравурными заявлениями россияне маскируют страх перед итоговой обязательной ответственностью и пытаются решить главную задачу: блефом, шантажом, массовыми смертями, пропагандой выторговать себе... оперативную паузу, перевести войну в «затяжной формат низкой интенсивности». А потом поторговаться, вернуться к наглости и ультиматумам, спровоцировать еще больше сопутствующих конфликтов в других регионах...

Важно на этом этапе войны (трудном, несомненно) понимать, что любое окончание войны несправедливым финалом, любой компромисс с РФ обеспечит выживание нынешней российской (путинской) элите, которая точно уже не вернется в законопослушное состояние и точно продолжит «убивать» международное право, глобальную стабильность, демократию. Историю нынешней России нужно довести до справедливого финала...

Михаил Подоляк, Telegram