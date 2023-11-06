«Выпил бутылку водки залпом»: на стриме в Витебске погиб человек 12 6.11.2023, 14:47

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Youtube-трансляция закончилась трагедией.

В Витебске несколько лет существует несколько каналов на ютубе о жизни местных поклонников азартных игр. Между роликами о путешествиях, походах на футбол и различных довольно безобидных активностях организаторы устраивали трэш-стримы, во время которых участники за деньги пили алкоголь и делали различные задания. Очередная трансляция закончилась трагедией, обратила внимание «Наша Нiва».

Вчера вечером на одном из таких каналов проходил стрим, который закончился трагедией. В анонсе трансляции участники заявляли, что готовы за деньги делать любые задания, включая выпить залпом бутылку водки.

Один из участников сделал это и сразу потерял сознание. Его положили на диван и продолжили стрим. Спустя длительное время зрители заметили, что человек посинел, но никто не реагировал.

Когда обратили внимание, было уже поздно. Запись трансляции с канала оперативно удалили, но по телеграм-каналам распространяются видео, как человека пытаются реанимировать.

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